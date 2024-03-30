شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد طارق السيد نجم الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى والد طارق السيد نجم الزمالك السابق، اليوم، السبت، ويتقدم الخليج 365 بخالص العزاء لأسرة لاعب القلعة البيضاء السابق.

ولم يستقر طارق السيد على موعد ومكان إقامة عزاء والده الذى وافته المنية اليوم السبت.

فى سياق آخر، كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أعلن بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر، فى ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الأحد باستاد السلام.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.