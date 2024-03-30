النصر والطائي.. عبد الرحمن غريب يمنح العالمي التقدم

ياسر رشاد - القاهرة - نجح النصر في التقدم على الطائي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.



تقدم أوتافيو بالهدف الأول للنصر في الدقيقة 20 من عمر الشوط، بينما تعادل فيرجيل ميسيدجان للطائي في الدقيقة 22.

فيما تلقى ميسيدجان بطاقة حمراء في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول من المباراة، بينما تقدم النصر مرة أخرى من خلال اللاعب عبد الرحمن غريب في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط.

وكان الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني قد جاء على رأس تشكيل العالمي لمواجهة الطائي، حبث جاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: أليكس تيليس - محمد فتيل - علي لاجامي - أيمن يحيى.

خط الوسط: أوتافيو مونتيرو - مارسيلو بروزوفيتش - سامي النجعي.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.