شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش تقديم شكوى ضد طاقم تحكيم مباراة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو النادي الأهلي فكرة تقديم شكوى إلى لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة سيمبا التنزاني أمس الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بقيادة الجنوب إفريقي توم أبو نجيل ، بسبب الأخطاء التي ارتكبها الحكم خلال المباراة وتغاضيه عن احتساب أكثر من خطأ لصالح الفريق الأحمر.

وينوي الأهلي تقديم شكوى ضد طاقم التحكيم خاصة حكم الساحة وحكام الفيديو ، لاسيما بعد التغاضي عن احتساب ركلتي جزاء لصالح الأهلي، بعد عرقلة الثنائي أنتوني موديست وطاهر محمد، بخلاف أنه لم يكن حاسما في العديد من القرارات واستخدام البطاقات على مدار اللقاء.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو النادي الأهلي موقفهم من شكوى طاقم التحكيم خلال الساعات القادمة، أو التراجع عن الأمر باعتبار أن الفريق تخطى مباراة الذهاب، وإن كان التوجه هو تقديم شكوى من أجل حفظ حقوق النادي في المباريات القادمة وعدم تكرار الأمر، واتخاذ موقف مع طاقم التحكيم لعدم ارتكاب تلك الأخطاء مجددا.

وفاز الأهلي على سيمبا التنزاني بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بنيامين مكابا بمدينة دار السلام.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا في مباراة العودة يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في العاشرة مساءا.