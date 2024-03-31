أخبار النادى الأهلى اليوم السبت 30 / 3 / 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم السبت 30 / 3 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: الأهلي يناقش تقديم شكوى ضد طاقم تحكيم مباراة سيمبا.

الأهلي يناقش تقديم شكوى ضد طاقم تحكيم مباراة سيمبا

يناقش مسئولو النادي الأهلي فكرة تقديم شكوى إلى لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة سيمبا التنزاني أمس الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بقيادة الجنوب إفريقي توم أبو نجيل ، بسبب الأخطاء التي ارتكبها الحكم خلال المباراة وتغاضيه عن احتساب أكثر من خطأ لصالح الفريق الأحمر.

اقتراب وسام أبو على من اللحاق بمباراة الأهلي وسيمبا فى دورى الأبطال

شهدت حالة وسام أبو علي مهاجم الأهلي تحسنا واضحا خلال الأيام الماضية، حيث شارك في تدريبات اللاعبين المُستبعدين من رحلة تنزانيا الأخيرة، ما يُبشّر بإمكانية لحاقه بمباراة سيمبا التنزاني الجمعة المقبل فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

إمام عاشور يخضع لفحص طبي غداً لتحديد موعد وبرنامج تأهيله من جراحة الكتف

يخضع إمام عاشور لاعب الأهلي لفحص طبي غداً، الأحد، لدى الطبيب الذي أجرى له جراحة الكتف الأحد الماضي، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني فى مباراة نيوزليندا التي أقيمت الجمعة قبل الماضي فى بطولة كأس عاصمة مصر التي استضافتها العاصمة الإدارية مؤخراً.

تعرف على أسعار تذاكر مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى فى دوري أبطال أفريقيا

طرحت شركة تذكرتى عبر موقعها الالكترونى تذاكر مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى، المقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى إياب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا

سيناريوهات تأهل الأهلي لنصف نهائى دوري الأبطال بعد الفوز على سيمبا

حقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا التنزانى بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين أمس فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏