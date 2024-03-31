الامارات | 8 أبطال من ذهب يتوهجون في «ميدان»

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شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أبطال من ذهب يتوهجون في «ميدان» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «تلال الخالدية» بطل «دبي كحيلة كلاسيك»
انتزع الجواد «تلال الخالدية» المملوك لإسطبلات الخالدية السعودية، بقيادة الفارس عادل الفريدي، وإشراف المدرب ناصر مطلق القحطاني، أول ألقاب أمسية كأس دبي العالمي (دبي كحيلة كلاسيك) برعاية «ون زعبيل». وحسم «تلال الخالدية» الصدارة على حساب «بركة» الذي حلَّ ثانياً، و«عسفان الخالدية» ثالثاً.
الخيل: تلال الخالدية
المالك: إسطبلات الخالدية
الفارس: عادل الفريدي
الجائزة: مليون دولار
المسافة: 2000 متر
الزمن: 2:13:87 دقيقة
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