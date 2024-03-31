اخبار الرياضه

الامارات | 8 أبطال من ذهب يتوهجون في «ميدان»

0 نشر
إعداد: أحمد طارق 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أبطال من ذهب يتوهجون في «ميدان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «تلال الخالدية» بطل «دبي كحيلة كلاسيك»

انتزع الجواد «تلال الخالدية» المملوك لإسطبلات الخالدية ، بقيادة الفارس عادل الفريدي، وإشراف المدرب ناصر مطلق القحطاني، أول ألقاب أمسية كأس دبي العالمي (دبي كحيلة كلاسيك) برعاية «ون زعبيل». وحسم «تلال الخالدية» الصدارة على حساب «بركة» الذي حلَّ ثانياً، و«عسفان الخالدية» ثالثاً.

الخيل: تلال الخالدية

المالك: إسطبلات الخالدية

الفارس: عادل الفريدي

الجائزة: مليون دولار

المسافة: 2000 متر

الزمن: 2:13:87 دقيقة

 

للمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا