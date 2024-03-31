شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تبدأ رحلة تصنيع الدرع الجديد للدورى قبل لحظة التتويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلم بطل الدوري المصري هذا الموسم الدرع الجديد الذي يتم تصميمه حالياً فى إنجلترا، وفقا لما أعلنته رابطة الأندية، وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، "نحن فى مرحلة تصنيع درع الدورى المصرى فى إنجلترا، وسيتم الانتهاء منه، والفائز سيحصل على الدرع الجديد لأنه سيصل قبل نهاية الموسم".

وأضاف رئيس رابطة الأندية، "عوائد البث للأندية فى الفترة الحالية هى الأفضل، وأول مرة يكون فى عوائد مالية للبطولة والفائز بالدورى سيحصل على خمسة ملايين جنيه".

وعن الجماهير قال أحمد دياب، "عودة الجماهير بالسعة الكاملة للمدرجات ستحدث قريباً، وأول ما تسلمنا لم تكن هناك جماهير فى المدرجات، وحالياً وصل العدد لعشرين ألف مشجع، ومباراة المنتخب الأخيرة شاهدة على تقدمنا فى هذا المجال".