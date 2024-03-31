الامارات | بروسيا دورتموند يُكبد بايرن ميونخ الخسارة الخامسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سقط بايرن ميونخ أمام ضيفه بروسيا دورتموند بنتيجة 0-2 في كلاسيكو الدوري الألماني لكرة القدم، في قمة منافسات الجولة 27 من المسابقة.

سجل كريم أديمي ويوليان رايرسون هدفي دورتموند في الدقيقتين 10 و83.

وألغت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) هدفاً سجله هاري كين نجم بايرن ميونخ في الدقيقة 89 بداعي وقوع المهاجم الإنجليزي في مصيدة التسلل.

ورد دورتموند اعتباره من الخسارة أمام الفريق البافاري بأربعة أهداف دون رد في مباراة الدور الأول، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع.

وتكبد بايرن ميونخ خسارته الخامسة في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 60 نقطة في المركز الثاني ليقرب باير ليفركوزن من منصة التتويج باللقب في ظل ابتعاده في الصدارة بفارق 13 نقطة قبل سبع جولات على انتهاء المسابقة.

وكان ليفركوزن فاز بصعوبة على هوفنهايم بنتيجة 2-1 اليوم السبت، بينما فاز فرايبورغ على بروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 3-0، وفولفسبورغ على فيردر بريمن 2-0، بينما تعادل آينتراخت فرانكفورت مع يونيون برلين بدون أهداف، ولايبزيغ مع ماينز بنفس النتيجة.