شكرا لقرائتكم خبر عن استاد غزل المحلة يستضيف بطولة منطقة وسط الدلتا للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت مساء أمس باستاد غزل المحلة فعاليات بطولة الخماسي الحديث لمنطقة وسط الدلتا على الملعب التاريخي للنادي، وحضر فعاليات البطولة طارق رحمي محافظ الغربية، ومجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، ومجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث ورئيس منطقة وسط الدلتا.

وفتح استاد غزل المحلة أبوابه للجمهور لمتابعة فعاليات البطولة والتى اتسمت بالحماس والندية بين الأبطال المشاركين من صغار السن.

وتسلم المهندس تامر خليل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام للنادي، درع الاتحاد المصري للخماسي الحديث، تقديراً لجهود نادي غزل المحلة في دعم الاتحاد والرياضة المصرية.

وقدم خليل للضيوف هدايا تذكارية من نادي غزل المحلة وتمنى التوفيق للاتحاد وللأبطال المشاركين.

وتوجه المهندس شريف العريان رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث بالشكر لمجلس إدارة غزل المحلة برئاسة المهندس وليد خليل على استضافتهم للبطولة، والدعم الكبير المقدم للاتحاد في الفترة الأخيرة قبل أولمبياد باريس 2024، مؤكداً اعتزازه بنادي غزل المحلة كأحد أهم القلاع الرياضية في مصر عبر تاريخها.



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