شكرا لقرائتكم خبر عن 25 فردا لكل نادٍ فى قمة دورى محترفى اليد بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عاصم السعدنى، رئيس لجنة مسابقات المحترفين لكرة اليد، السماح لـ 25 فرداً من كل نادٍ بالحضور فى لقاء قمة دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة فى قمة المرحلة الثانية لدورى محترفى اليد للموسم المحلى 2023/2024 يوم 2 أبريل المقبل فى العاشرة مساء.

وقال السعدنى فى تصريح لـ الخليج 365، إنه سيتم السماح بحضور 50 فردا من الاتحاد من ضمنهم طاقم إدارة المباراة.

واصل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى تصدر ترتيب دورى المحترفين للموسم المحلى الحالى 2023 / 2024 برصيد 38 نقطة، بعد انتهاء الجولة الـ 11 من عمر المسابقة.

وحل الزمالك فى المرتبة الثانية برصيد 32 نقطة، يليه البنك الأهلى ثالثاً برصيد 23 نقطة، ثم سبورتنج رابعاً برصيد 21 نقطة، ومن بعده الجزيرة خامساً برصيد 17 نقطة.

وشهدت الجولة الحادية عشرة فوز كل من البنك الأهلى على الزمالك 27/26، والأهلى على طلائع الجيش 28/24.

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن استضافة اوتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.