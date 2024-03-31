محمد صلاح يهدر فرصة هدف التقدم لـ ليفرلول في مباراة برايتون

أضاع الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي فرصة هدف التقدم لفريقه في المباراة التي تجمع الريدز الآن ضد برايتون.

ويستضيف ليفربول نظيره برايتون على ملعب الأنفيلد، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأهدر محمد صلاح فرصة التقدم للريدز في المباراة بعدما أهدر سدد الكرة بكل رعونة ليتصدى لها حارس برايتون، ويحافظ على التعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة.

محمد صلاح يهدر هدف محقق بشكل غريب!

pic.twitter.com/WCaSqSndU0 — عمرو (@bt3) March 31, 2024

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ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 65 نقطة، فيما يأتي أرسنال في المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

وخاض الريدز 28 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي حتى الآن، بواقع 19 انتصار و 7 تعادلات وتلقى رفقاء محمد صلاح الهزيمة في مباراتين.

وكان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول قد دفع بتشكيل لفريقه مكون من..

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: جو جوميز – كونساه – فيرخل فان دايك – برادلي.

خط الوسط: دومنيك سوبوسلاي – واتارا إيندو – أليكسس ماك أليستر.

خط الهجوم: لويس دياز – داروين نونيز – محمد صلاح.