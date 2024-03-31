بالدرجات.. أفضل وأسوأ لاعب في قمة مانشستر سيتي ضد آرسنال

كشفت شبكة “سوفا سكور” المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، عن تقييم لاعبي مانشستر سيتي وآرسنال، في قمة الدوري الإنجليزي.

واستضاف فريق مانشستر سيتي نظيره آرسنال، اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وحسم التعادل السلبي قمة الدوري الإنجليزي بين السيتي والجانرز، ليمنح الثنائي، هدية ثمينة لفريق ليفربول، بصدارة الدوري الإنجليزي.

تقييم لاعبي مانشستر سيتي أمام آرسنال

وبحسب سوفا سكور، فإن رودي كان أفضل لاعبي مانشستر سيتي في مباراة ليفربول، بتقييم 8.4، يليه جفارديول، بـ7.8، ثم كيفين دي بروين بـ7.7.

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وحصل ناثان آكي على أسوأ تقييم بـ6.6، بعدما غادر اللقاء مصابًا، يليه إيرلينج هالاند بـ6.7.

تقييم لاعبي آرسنال أمام مانشستر سيتي

وطبقًا لـ سوفا، فإن ويليام ساليبا، كان أفضل لاعبي آرسنال أمام مانشستر سيتي، بتقييم 7.5، يليه الثنائي بن وايت وجابرييل جيسوس، بـ7.2.