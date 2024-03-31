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نجم ليفربول يشيد بجودة محمد صلاح

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أشاد الدولي الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، لاعب ليفربول، بزميله محمد صلاح، بعد الفوز على برايتون (2-1).

تمكن نادي ليفربول، من تحقيق فوزًا مهمًا على برايتون بنتيجة 2-1، في إطار الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ماك أليستر، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: لم نبدأ المباراة كما أردنا ولكنها كانت مباراة رائعة”.

وعن صناعته للهدف الثاني الذي أحرزه محمد صلاح، قال ماك أليستر: “عندما رأيته قمت بتمرير الكرة لإنهُ عندما يكون هناك يسجل 90% من تلك الكور”.

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وأضاف: “صلاح طلب مني قبل المباراة، أن أرسل له بعض التمريرات الحاسمة”.

وتابع: “قدمت لمحمد، بعض التمريرات في الشوط الأول لكنه أهدر فرصًا عدة قبل أن يظهر جودته في الشوط الثاني، وهذه هي العقلية الرائعة التي يملكها”.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 67 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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