شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى والد طارق السيد نجم الفريق السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسن لبيب على تقديم واجب العزاء ونعى والد طارق السيد نجم القلعة البيضاء السابق.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك، "ينعي نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى وفاة والد الكابتن طارق السيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان توفى والد نجم الزمالك الأسبق، طارق السيد، مساء أمس السبت، بعد صراع مع المرض، خلال الفترة الماضية.



وانتشرت برقيات العزاء والنعى علي جروبات محافظة المنيا، ناعيين ابن بلدهم اللاعب طارق السيد وجاءت منشورات النعى: إنا لله وإنا اليه راجعون، توفي الي رحمة الله تعالى المرحوم الحاج سيد عبد الحميد والد كلا من الكابتن طارق السيد وشريف سيد والكابتن عبد الحميد سيد عبد الحميد، تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وسبحان الحي الذي لا يموت وانا لله وانا اليه راجعون.