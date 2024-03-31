شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يتظلم ضد خطاب لجنة مكافحة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز رمضان صبحي، لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، لتقديم تظلم للجنة مكافحة المنشطات ضد الخطاب الأخير والذى يشير لوجود فساد أو تلاعب فى عينة التحاليل.

كشف مصدر مسئول بنادي بيراميدز- فضل عدم ذكر اسمه - أنه يتم تجهيز رد وتقديمه للجنة التظلمات خلال الأيام القليلة المقبلة حول أزمة عينة رمضان صبحي.

ويحق لرمضان صبحي التظلم ضد هذا الخطاب خلال أيام من وصوله لنادي بيراميدز واتحاد الكرة، خاصة أن الخطاب جاء بوجود فساد فى عينة تحليل المنشطات التى أجراها اللاعب منذ 8 أشهر، وليس بإيجابية التحاليل، كما أن اللاعب أجرى تحليلا بعد ذلك وظهرت نتيجته سلبية.

في ذات الصدد، كشف مصدر مقرب من رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، حقيقة تعرض اللاعب للإيقاف بسبب تناول المنشطات أو التلاعب فى آخر عينة.

وقال المصدر، فى تصريحات لليوم السابع، إن رمضان صبحي يخضع لكشف المنشطات بشكل دوري كل شهرين، وعلى مدار ثلاث سنوات ماضية، وجميع العينات التى تؤخذ منه تأتى نتيجتها سلبية.

وأضاف المصدر، أن الموسم الماضي كان يخضع رمضان صبحي ومصطفي فتحي لاختبار المنشطات كل شهرين، وفقاً للنظام المتبع من قبل لجنة مكافحة المنشطات، وفى الموسم الحالي وقع الاختيار علي رمضان صبحي وكريم حافظ للخضوع للكشف الدوري عن المنشطات في المباريات الأفريقية.

وأشار المصدر إلى أن بيراميدز تلقي إخطارا من لجنة المنشطات المصرية يفيد بأن هناك عينة فاسدة تم أخذها من اللاعب منذ 8 أشهر، وطلبت لجنة المنشطات عينة ثانية لإعادة تحليلها، مع مزيد من التحقيقات حول عدم صلاحية العينة والكشف عن السبب فى ذلك.

وأكد المصدر أنه لم تصدر أى عقوبات من قبل لجنة مكافحة المنشطات ضد رمضان صبحي، كما أن جميع العينات التى أخذت من اللاعب جاءت نتيجتها سلبية.