الامارات | محمد صلاح يقترب من هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه في الدوري الإنجليزي وتمكن من إحراز هدف الفوز في مرمى برايتون، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد رود ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي

كما نجح دومينيك سولانكي من تسجيل هدف ليصبح رصيده 16 هدفاً متفوقاً على محمد صلاح، ولكن النجم المصري لم ينتظر كثيراً لاستعادة المركز الثاني ومواصلة الضغط على هالاند.

وسجل محمد صلاح 15 هدفًا مع ليفربول في المباريات السابقة من الدوري الإنجليزي، وتمكن من تسجيل هدفه الـ16 ليستعيد المركز الثاني، بالتساوي مع واتكينز وسولانكي، كما أحرز سون هيونج مين، نجم توتنهام، هدفًا في مباراة الجولة نفسها ضد لوتون تاون.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح:

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 18 هدفًا.

محمد صلاح، ليفربول، 16 هدفًا.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 16 هدفًا.

دومينيك سولانكي، بورنموث، 16 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 15 هدفًا.

جارود بوين، وست هام، 15 هدفًا.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 14 هدفًا.

كول بالمر، تشيلسي، 13 هدفًا.

بوكايو ساكا، آرسنال، 13 هدفًا.

فيل فودين، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.