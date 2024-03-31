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الامارات | محمد صلاح يقترب من هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه في وتمكن من إحراز هدف الفوز في مرمى برايتون، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد رود ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي

كما نجح دومينيك سولانكي من تسجيل هدف ليصبح رصيده 16 هدفاً متفوقاً على محمد صلاح، ولكن النجم المصري لم ينتظر كثيراً لاستعادة المركز الثاني ومواصلة الضغط على هالاند.

وسجل محمد صلاح 15 هدفًا مع في المباريات السابقة من الدوري الإنجليزي، وتمكن من تسجيل هدفه الـ16 ليستعيد المركز الثاني، بالتساوي مع واتكينز وسولانكي، كما أحرز سون هيونج مين، نجم توتنهام، هدفًا في مباراة الجولة نفسها ضد لوتون تاون.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح:

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 18 هدفًا.
محمد صلاح، ليفربول، 16 هدفًا.
أولي واتكينز، أستون فيلا، 16 هدفًا.
دومينيك سولانكي، بورنموث، 16 هدفًا.
سون هيونج مين، توتنهام، 15 هدفًا.
جارود بوين، وست هام، 15 هدفًا.
 ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 14 هدفًا.
 كول بالمر، ، 13 هدفًا.
 بوكايو ساكا، آرسنال، 13 هدفًا.
 فيل فودين، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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