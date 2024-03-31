"سلامتك".. جماهير الزمالك تدعم أحمد رفعت قبل مباراة مودرن فيوتشر بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد قليل، نظيره مودرن فيوتشر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد السلام، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويشهد اللقاء تواجد جماهيري كثيف من قبل جماهير نادي الزمالك، التي ملأت مدرجات الدرجة الثالثة شمال، باستاد "السلام".

وقامت جماهير الزمالك برفع لافتات لدعم لاعبي الفريق، قبل بداية اللقاء، كتب عليها: "استعيدوا أمجاد نادينا.. بطولة جديدة تنادينا".

كما قامت جماهير الفارس بدعم لاعب مودرن فيوتشر أحمد رفعت من خلال رفع لافتة مكتوب عليها: "سلامتك يا رفعت".

وكان أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر تعرض لأزمة صحية، قبل ثلاثة أسابيع، خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري ببطولة الدوري المصري.