صراع صلاح وهالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اختتمت اليوم الأحد مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة مانشستر سيتي وأرسنال، على استاد الاتحاد.

وشهدت الجولة تسجيل صلاح هدف فوز ليفربول على برايتون، وغاب هالاند عن التسجيل أمام أرسنال، بينما سجل سجل سولانكي هدفا.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة 30

1.هالاند - 18 هدفا

2.محمد صلاح - 16 هدفا

3.أولي واتكينز - 16 هدفا

4.دومينيك سولانكي - 16 هدفا

5.جارود بوين - 15 هدفا

وتبدأ مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل، بمباراة فولهام ضد نوتنجهام فورست.

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