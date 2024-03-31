صلاح يحتفل بهدفه ضد برايتون بعد المباراة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل النجم المصري، محمد صلاح، هدف فوز ليفربول على برايتون اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وعقب المباراة نشر صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صور لاحتفاله بهدف الفوز.

ويلاقي الريدز نظيره شيفيلد يونايتد يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

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