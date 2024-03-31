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صلاح يحتفل بهدفه ضد برايتون بعد المباراة (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل النجم المصري، محمد صلاح، هدف فوز على برايتون اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 30 من .

وعقب المباراة نشر صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صور لاحتفاله بهدف الفوز.

ويلاقي الريدز نظيره شيفيلد يونايتد يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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