شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كامل العدد أمام زد فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، لمواجهة فريق زد المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من دورى nile لكرة القدم.

ويدخل فريق سيراميكا مباراة زد بكامل العدد بعد عودة اللاعبين الدوليين، وهم: الجزائرى أحمد القندوسى ومحمد شكرى وعلى الجابرى حارس المنتخب الأوليمبى، وجاهزيتهم لخوض المباراة بعد الاطمئنان على حالة الإجهاد لديهم.

وطالب أيمن الرمادى اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد للعودة تحقيق النتائج القوية لمواصلة التقدم في جدول الترتيب، وحذر من خطورة لاعبى زد في خط الهجوم، وطالب بفرض رقابة لصيقة عليهم وعدم ترك المساحات أمام المرمى.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثامن في ترتيب دورى nile برصيد 21 نقطة من 14 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 24 هدفا واستقبل 16 هدفا.