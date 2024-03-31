ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح وصيام هالاند

الشارقة - اميمة ياسر - أحرز محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول، هدفا في مباراة فريقه اليوم ضد برايتون التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة رقم 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023 - 2024 والتى حسمها الريدز بنتيجة 2-1.

فيما غاب هالاند عن التهديف أمام أرسنال في هذه الجولة.

يتصدر النرويجي هالاند مهاجم مانشستر سيتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 18 هدفا، يليه كل من: محمد صلاح وواتكينز وسولانكي في المراكز الثاني والثالث والرابع بنفس الرصيد من الأهداف وهو 16 هدفا، فيما يأتي كل من سون وبوين في المركزين الخامس والسادس برصيد 15 هدفا، وايزاك في المركز السابع برصيد 14 هدفا.