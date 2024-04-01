شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستغل تأجيل مواجهته مع سموحة فى تجهيز لاعبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، تأجيل مباراته مع سموحة لمدة 3 أيام فى تجهيز بعض لاعبيه، استعدادا لمواجهة الفريق السكندرى المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من دورى nile.

ونجح الإسماعيلى فى تجهيز محمد حسن لاعب وسط الفريق بعد تعافيه من الإصابة، كما شارك الفلسطينى خالد النبريص فى تدريبات الفريق بشكل كامل، بينما واصل الثنائى محمد مخلوف ومحمد فوزى تعافيهما، وأصبحا جاهزين للدخول فى قائمة الدراويش لمواجهة سموحة.

خرج على المواني وعبد الرحمن الدح ثنائي فريق الكرة الأول بالإسماعيلي من حسابات الجهاز الفني في مواجهة سموحة، ويعاني الملواني من إجهاد في عضلات البطن بينما تعرض الدح لشد في العضلة الضامة.

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر في ترتيب دورى nile برصيد 14 نقطة، من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبل 17 هدفا.