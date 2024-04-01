شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى بعد الخسارة من الزمالك: الأداء لم يكن على مستوى طموحنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق تامر مصطفى، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، على خسارة فريقه أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، في ذهاب ربع النهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد السلام.



قال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "الأداء لم يكن على مستوى طموحنا، وخبرات الزمالك صنعت الفارق، كما أن الحظ تخلى عنا، خاصة في كرة أحمد عاطف التي ارتطمت بالقائم".



وأضاف: "التعادل بالنسبة لي كان مرضيًا، وكنت أسعى لعدم إحراز الزمالك أهدافا، وهدفا الأبيض أحدهما من كرة ثابتة، لم نستطع التعامل معها جيدا، والهدف الثاني هدية للزمالك، والكرة كانت في حوزتنا، وأرى أنها لم ترتقِ إلى ركلة جزاء، ولكن في النهاية تم احتسابها ونجح زيزو في إحرازها، وهناك شوط ثان في استاد القاهرة".



وتابع: "لعبنا في الشوط الثاني بنفس الطريقة واختلفت العناصر فقط، وعلي ياسر مهاجم المستقبل للكرة المصرية، ولعبنا المباراة وتركيزنا على الشوط الثاني في استاد القاهرة، ومن الجيد عندما تلعب أمام فريق كبير أن تتدارك الوقوع في أخطاء، والزمالك ناد عظيم بلاعبيه وجمهوره، وجمهور الزمالك له تأثير كبير في مباراة الذهاب".

واختتم تامر مصطفى تصريحاته قائلا: لاعبو مودرن فيوتشر لم يتأثروا بنتائجهم السابقة أمام الزمالك، وما زالت أمامنا مباراة أخرى.