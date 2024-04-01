شبانة يعلق على زيارة وزير الرياضة إلى أحمد رفعت

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن حالة أحمد رفعت تحسنت بشكل كبير، وزيارة الوزير أشرف صبحي صنعت أزمة بعدما تم نشر بعض الصور للزيارة عبر شبكة الانترنت والسوشيال ميديا، وهو ما قوبل برفض تام من مسئولي فيوتشر خصوصا من جانب هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "أي وزير يكون معه مصور لنقل تفاصيل الزيارة، فهل طلب منه أحد عدم القيام بالتصوير، والمتحدث باسم الوزارة كشف أنه كان الهدف من نشر الصور هو طمأنة الجماهير على حالة اللاعب".

وأضاف: "الجميع بالفعل اطمئن على حالة أحمد رفعت التي تحسنت كثيرًا وتم نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة، والأفضل كان عدم نشر صور، لكن هل أحد طلب من الوزير عدم النشر".

وأكد: "بالتأكيد لو كان أحد طلب من الوزير عدم نشر الصور، كان سيستجيب للأمر، خصوصًا أن الوزير تواجد في المستشفى بصحبة العديد من المسئولين وبالتأكيد لم يطلب منه أحد عدم التصوير".

وشدد على أنه يحترم رؤية عائلة ومشاعرهم، وأن وزير الرياضة ووزير الصحة ومحمد مصيلحي وجماهير الاتحاد لم يقصروا مطلقا في مساندة ودعم اللاعب، وكذلك نادي فيوتشر سخر كل الامكانيات من أجل علاج أحمد رفعت، وتم عرض امكانية توفير طائرة خاصة لسفره خارج مصر.

وأتم: "لا يجب اعطاء الأمور أكبر من حجمها، وكل الجماهير اطمئنت على رفعت".