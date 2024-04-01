أول تعليق من جوزيه جوميز بعد فوز الزمالك على فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث المدير الفني لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، عن الفوز على مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي: "رغم الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين، ولكننا نستحق الفوز في المباراة، حيث صنعنا فرص كثيرة ولكني غير راضٍ عن الأداء".

وأضاف: "ليس من سهل أن تلعب لمدة 45 دقيقة بهذا الشكل في الشوط الأول، ونقلت غضبي للاعبين في غرفة الملابس وأخبرتهم بضرورة إظهار المستوى الذي ينتظره الجميع".

وواصل: "كنا نحتاج طاقة أكبر في الشوط الثاني مع تراجع أداء ناصر وشيكابالا، لذلك أجرينا تغييرات بنزول سامسون وسيف الجزيري، وهذا لا يمنع حبي لشيكابالا وإعجابي بتفكيره بالكرة ومقدر تماما غضبه من التغيير ولكن بعد المباراة سوف يتفهم ذلك".

وأوضح: "لم ندرس جميع الفرق الموجودة في الكونفدرالية ولكني أرى أن الزمالك الأقرب للتتويج، وليس شعار النادي فقط ولكن بالاجتهاد والسعي".

وأتم البرتغالي: "أوباما يعاني من كسر في منطقة الفك ويحتاج لتدخل جراحي، ولم أكن متفاجئ بمستوى أحمد حمدي خلال المباراة لأنه نتاج العمل في التدريبات".

ويلاقي الزمالك مواطنه مودرن فيوتشر، يوم الأحد 7 إبريل 2024، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، في تمام الساعة التاسعة مساء.

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