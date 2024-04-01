"بعد الفوز على فيوتشر".. جوميز يمنح فريق الزمالك راحة

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة اليوم الاثنين من التدريبات الجماعية بعد الفوز على مودرن فيوتشر في الكونفدرالية.

وفاز الزمالك على فيوتشر بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد، ضمن مواجهات ذهاب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غدا الثلاثاء، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.

ويلاقي الزمالك نظيره فيوتشر، يوم الأحد 7 إبريل 2024، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، في تمام الساعة التاسعة مساء.

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