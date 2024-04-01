شكرا لقرائتكم خبر عن عودة قوية.. أحمد سيد زيزو يصل لـ7 مساهمات مع الزمالك فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كسر أحمد سيد زيزو لاعب نادى الزمالك، صيامه عن التهديف فى بطولة الكونفدرالية، بعدما قاد الأبيض للفوز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف، فى ذهاب ربع نهائى كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية"، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب السلام.

ونجح أحمد سيد زيزو فى تسجيل هدف وصناعة آخر أمام مودرن فيوتشر، ليكسر صيامه عن التهديف الذى لازمه فى المباراتين الماضيتين أمام سجرادا وأبو سليم الليبى.



7 مساهمات

ورفع أحمد سيد زيزو مساهماته التهديفية لـ7 مساهمات، حيث نجح فى تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 أهداف خلال 7 مباريات لعبها حتى الآن، ليكون ثانى هدافى البطولة حتى الآن بفارق هدف واحد خلف النيجيرى كينجسلي إيدو.



وواصل فريق الزمالك سجله الرائع أمام مودرن فيوتشر، بعدما حول تأخره بهدف لفوز بهدفين، فى ذهاب ربع نهائى كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية"، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب السلام.



ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز السادس خلال 6 مباريات أمام فيوتشر، حيث فاز فى اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما فاز فى اللقاء الثانى بهدف دون رد، وفاز فى اللقاء الثالث بهدفين مقابل هدف، وفاز الزمالك فى اللقاء الرابع بثلاثة أهداف مقابل هدفين وفى اللقاء الخامس فاز الفارس الأبيض بهدفين دون رد، قبل أن يفوز اليوم بهدفين مقابل هدف.



وتقام مباراة الإياب بين الزمالك ومودرن فيوتشر في 7 أبريل المقبل وسيكون الفارس الأبيض هو صاحب الملعب.



وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، تعيين طاقم تحكيم مغربي بقيادة الحكم الدولي جلال جيد، لقيادة مباراة الذهاب في ربع النهائي بين الزمالك ومودرن فيوتشر، على أن يقود الجزائري مصطفى غربال مباراة العودة التي تجمع الفريقين في السابع من أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.