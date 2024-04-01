شكرا لقرائتكم خبر عن الحماس شعار تدريب سيراميكا استعدادا لمواجهة زد فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، الاستعداد لمواجهة فريق زد المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من دورى nile لكرة القدم.

وشهد مران سيراميكا حماسا كبيرا بين اللاعبين لمحاولة لفت نظر أيمن الرمادى للدخول فى قائمة الفريق لمواجهة زد، خاصة فى ظل اكتمال الصفوف بدون غيابات.



ويدخل فريق سيراميكا مباراة زد بكامل العدد بعد عودة اللاعبين الدوليين، وهم الجزائرى: أحمد القندوسى ومحمد شكرى وعلى الجابرى حارس المنتخب الأوليمبى، وجاهزيتهم لخوض المباراة بعد الاطمئنان على حالة الإجهاد لديهم.



وطالب أيمن الرمادى اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد للعودة تحقيق النتائج القوية لمواصلة التقدم في جدول الترتيب، وحذر من خطورة لاعبى زد في خط الهجوم وطالب بفرض رقابة لصيقة عليهم وعدم ترك المساحات أمام المرمى.



يحتل فريق سيراميكا المركز الثامن في ترتيب دورى nile برصيد 21 نقطة من 14 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 24 هدفا واستقبل 16 هدفا.



مران سيراميكا



تدريب سيراميكا



سيراميكا