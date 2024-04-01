شكرا لقرائتكم خبر عن كرة السلة.. الأهلى والزمالك يتأهلان لنصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريقا الأهلي والزمالك، إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لكرة السلة، عقب الفوز على كل من: طلائع الجيش ومصر والتأمين على الترتيب في المباراتين التي أقيمت في ربع نهائي الكأس مساء الأحد.

وخطف الأهلي فوزا كبيرا على طلائع الجيش بنتيجة 91 - 47 ليتأهل إلى مواجهة الجزيرة في نصف النهائي، فيما حقق الزمالك الفوز على مصر التأمين بنتيجة 83/57 في المباراة الأخرى.

الأهلي هو حامل لقب كأس مصر لكرة السلة بعدما توج به الموسم الماضي على حساب الزمالك.