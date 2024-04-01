شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: الزمالك كان محظوظا أمام فيوتشر.. وخط دفاع الأبيض يحتاج تدعيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن نادي الزمالك حقق مكسبا مهما أمام فيوتشر بعيدًا عن الأداء، مشيرا إلى أن صاحب الأرض كان من الممكن أن يحافظ على تقدمه، لكن الأخطاء كانت وراء خسارته في النهاية، مشيدًا بأداء أحمد سيد زيزو الذي يمتلك سرعات عالية والتهديف الجيد فضلا عن أنه ساهم في انتصار الفريق الأبيض.

وقال معوض، في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك كان محظوظا أمام فيوتشر، خصوصا في إدراك التعادل بنهاية الشوط الأول، وبالتأكيد الزمالك يحتاج لتدعيم خط الدفاع، فرغم وجود أكثر من لاعب إلا أن المثلوثي يشارك كمساك".

وأضاف: "حسام عبد المجيد يعاني من مشكلة في (التمركز الدفاعي) ظهرت منذ بدايته مع الفريق، وهو يسهل من مهمة أي مهاجم يلعب معه بالسرعات، وكان من المفترض أن يتطور مع الوقت تحت إدارة أي مدرب، لكنه لم يتطور مطلقا منذ تصعيده، ومشاركة محمد شحاتة في ربع ساعة ليست كافية لتقييم مستواه، والتغيير الوحيد الذي فرق مع الزمالك كان مشاركة زيزو؛ لأنه حصل على وقت كبير".

وتابع: "نقطة فوز الأهلي، بمجرد تصريحات مسئولي سيمبا عن فوزهم باللقاء وبعدد أهداف، لا يجب أن تقيِّم الأهلي على مباراة لعبها بشكل سيئ، لأنه ليس مستواه الدائم، الأهلي فريق كبير ويمتلك لاعبين مميزين وأصحاب خبرات، ومصطفى شوبير هو سبب انتصار الفريق بعدما أنقذ مرماه من أهداف محققة، وساهم في التصدي لأكثر من كرة صعبة للغاية، وتألقه نقطة إيجابية كبيرة، وأي لاعب يحصل على فرصة لا بد أن يتمسك بها، بعيدا عن إطلاق المبررات".

واستطرد: "مصطفى شوبير نجح في استغلال الفرصة، وأي لاعب يحصل على فرصة عليه اغتنامها، وهو ما حدث مع الحارس، فبمجرد ظهوره مع الأهلي انضم لمنتخب مصر ونال إشادة الجميع بعد تألقه مع الفريق الأحمر، وبالتأكيد محمد الشناوي هو حارس مصر الأول، ومع عودته سيشارك، لكن ستكون هناك منافسة، خصوصا أن تقييم شوبير اختلف تمامًا، ولو تراجع مستوى الشناوي سيتم النظر للأمر حاليا بشكل مختلف بعد تألق البديل".

وأردف: "هناك حالة اطمئنان حاليًا في حراسة مرمى النادي الأهلي، كما أن حمزة علاء مع المنتخب الأوليمبي قدم مستوى رائعا، والأمور تسير بشكل طيب، ومع عودة الشناوي ستكون الأمور أفضل".

وتطرق للحديث حول رمضان صبحي، وقال: "نريد معرفة الأمور كاملة وبشكل واضح عن الخطاب الذي وصل لاتحاد الكرة بشأن عينة اللاعب، هناك أقاويل متضاربة من بيراميدز والاتحاد، هناك فارق بين العينة إيجابية أو غير ذلك".