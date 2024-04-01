شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهزم سبورتنج ويواجه الزمالك فى نصف نهائى كأس مصر لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري الفوز على سبورتنج بنتيجة 75 / 74 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في ربع نهائي كأس مصر لكرة السلة.



بهذا الفوز تأهل الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك في نصف نهائي الكأس بعد تغلب الأخير على مصر للتأمين في ربع نهائي البطولة.

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك، إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لكرة السلة، عقب الفوز على كل من: طلائع الجيش ومصر والتأمين على الترتيب في المباراتين التي أقيمت في ربع نهائي الكأس مساء الأحد.

وخطف الأهلي فوزا كبيرا على طلائع الجيش بنتيجة 91 - 47 ليتأهل إلى مواجهة الجزيرة في نصف النهائي، فيما حقق الزمالك الفوز على مصر التأمين بنتيجة 83/57 في المباراة الأخرى.

الأهلي هو حامل لقب كأس مصر لكرة السلة بعدما توج به الموسم الماضي على حساب الزمالك.