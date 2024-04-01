مدة الغياب المتوقعة لـ أوباما عن الزمالك.. الأبيض يفقده أمام الاهلي في القمة

يخضع يوسف أوباما لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لإجراء عملية جراحية في الفك، بعدما تعرض للإصابة أمام فيوتشر في الكونفدرالية الأفريقية.

وتعرض يوسف أوباما نجم الزمالك للإصابة بكدمة قوية في الفم تسببت في كسر إحدى أسنانه، في مباراة مودرن فيوتشر، حيث غادر اللقاء وشارك أحمد سيد زيزو بدلًا منه.

وأعلن الإعلامي محمد أبو العلا في تصريحات تليفزيونية عبر تقديمه برنامج زملكاوي على شاشة قناة “الزمالك”، أن لاعب الأبيض يخضع لعملية جراحية في الفك بعد إصابته أمام فيوتشر.

اقرأ أيضا.. قناة الزمالك تعلن خضوع لاعب الأبيض لعملية جراحية

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك عبر الموقع الرسمي، أن مدة غياب اللاعب عن الملاعب ستتحدد وفقا للجراحة التي سيخضع لها.

وأشارت تقارير إلى أنه من المتوقع غياب يوسف أوباما عن الزمالك لفترة تقرب من الـ3 أسابيع، مما يثير الشكوك حول لحاقه عن مباراة القمة أمام الاهلي بالدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الزمالك والاهلي يوم 15 إبريل الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.