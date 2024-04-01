شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم دغموم يواصل التأهيل من الصليبي فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الجزائري عبد الرحيم دغموم ، صانع ألعاب النادي المصري، رحلة التأهيل للعودة من إصابة الرباط الصليبي، وذلك بأحد المراكز الطبية في قطر، على أن يعود إلى القاهرة خلال أسبوع لحسم مصيره من المشاركة مع الفريق.

وكان عبد الرحيم دغموم قد تعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته مع الفريق البورسعيدي بنهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في النسخة الماضية، قبل أن يخضع للعملية الجراحية بأحد المراكز الطبية في قطر.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الاتحاد السكندري فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة دوري nile.

وتقدم المصرى إلى المركز الأول وصدارة جدول مسابقة الدورى بعدما حصد 27 نقطة، عقب خوض 14 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وخسر ثلاث مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً آخر.

من ناحية أخرى، انتظم كل من، محمد الشامي، والتونسي معتز زدام لاعبا النادي المصري، في معسكر الفريق البورسعيدي المقام بالقاهرة، وذلك بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس عاصمة مصر، كما انتظم أيضاً، ثنائي المنتخب الأوليمبي أحمد عيد ومحمد طارق بعد عودتهما من المملكة العربية السعودية عقب مشاركتهما في بطولة غرب آسيا.