شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: حكم الزمالك ومودرن فيوتشر يقع فى فخ الـVAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن الدولي المغربي جلال جيد (صاحب الـ36 عاما- دولي منذ 2018) تعرّض لأكثر من اختبار مؤثر خلال إدارته لمواجهة ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية بين فيوتشر والزمالك التي أقيمت مساء الأحد وانتهى بفوز الأبيض 2/1.

وقال عقل، إن الحكم المغربي تمتع بلياقة بدنية جيدة، وبذل جهدا كبيرا للسيطرة على مجريات اللقاء، محاولا التواجد فى المكان المناسب أغلب فترات المباراة، وتدخل بالصافرة واحتسب 28 مخالفة على الفريقين، وجاءت أبرز القرارات المؤثرة باللقاء كما يلي:

- في الدقيقة 35 احتسب الحكم هدفا لفريق فيوتشر أحرزه علي ياسر، على الرغم من أن هناك مخالفة على محمد صادق لاعب فيوتشر، ضد فتوح مدافع الزمالك، في مرحلة بناء الهجمة قبل أن يستلم محمد فاروق الكرة، ويمررها لزميله علي ياسر ويحرز هدف فيوتشر، وكان الحكم قريبا جدا ولديه زاوية رؤية مناسبة جدا، وكان يجب أن يتدخل الـ"VAR" طبقا للبروتوكول، خاصة أن المخالفة في مرحلة بناء الهجمة.

- وفي الدقيقة 86 احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح الجزيري مهاجم الزمالك على "مدافع فيوتشر مسك الخصم من التيشيرت داخل منطقة جزائه" والـ"VAR" أكد القرار في تعاون جيد من القزاز، وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لرباعي الزمالك سامسون ودونجا وزيزو وفتوح مقابل إنذار وحيد لفريق فيوتشر من نصيب على الفيل للاعتراض على قرار ركلة الجزاء في الدقيقة 88.

- المساعدان ظهرا بتمركز جيد وأشارا إلى 4 حالات تسلل في توقيت مناسب طبقا للبروتوكول، كما تعاونا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.

- الـ"VAR" راجع بشكل صحيح هدف الزمالك الأول، وأكد قرار الحكم بصحة ركلة جزاء الزمالك في الدقيقة 88، في الوقت الذى غاب عن المشهد في هدف فيوتشر في الدقيقة 35 الذى جاء من مخالفة صريحة على محمد صادق لاعب فيوتشر.

أدار اللقاء طاقم حكام مغربى ضم كلا من: جلال جيد حكماً للساحة والثنائى لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد مساعدين وكريم صبري حكمًا رابعًا والثنائى سمير قزاز وزكرياء برنيسي فى الـ"VAR"، بينما كان الجزائرى جمال حيمودى مراقبا للحكم.