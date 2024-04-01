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الامارات | فوز مليحة وشباب الأهلي في دوري «اليد»

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فوز مليحة وشباب الأهلي في دوري «اليد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريقا مليحة وشباب الأهلي، انتصارين مستحقين في ختام الجولة الـ11 من الدور التمهيدي لدوري كرة اليد، أول من أمس، حيث فاز مليحة على مضيفه الجزيرة بنتيجة (29-25)، وبنفس النتيجة فاز شباب الأهلي على ضيفه الوصل.

وعانى مليحة خلال الشوط الأول للخروج بنتيجة التعادل أمام الجزيرة بواقع (15-15)، قبل أن يتمكن من صنع الفارق في الشوط الثاني وحسم نتيجة المباراة بواقع (29-25).

بدوره، فرض شباب الأهلي إيقاعه على مجريات لقاء الوصل، بعد شوط أول أنهاه متفوقاً بفارق ثلاثة أهداف وبنتيجة (16-13)، ثم نجاحه في توسيع الفارق في الشوط الثاني وحسم المباراة بنتيجة (29-25).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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