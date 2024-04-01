الامارات | رقم وصلاوي جديد يبشر باقتراب اللقب.. والنصر مع شرودر غير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسير الوصل في طريق ممهد نحو التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بفضل الأداء الثابت والنتائج الإيجابية التي يحققها، بجانب التعثر الجديد لمنافسيه العين وشباب الأهلي في الجولة الـ17، إذ إن حظوظ «الإمبراطور» تعززت بعد أن اتسع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى 10 نقاط، علماً بأن كلاً من «الزعيم» و«فرسان دبي» لديهما مباراة مؤجلة.

وبرزت ثمانية مشاهد لافتة خلال هذه الجولة، نُلقي الضوء عليها في التقرير التالي:

الوصل يعادل رقم الجزيرة والشارقة

إلى جانب تأمين صدارة ترتيب الدوري، إثر فوزه الثمين على خورفكان بثلاثية نظيفة، فإن الوصل نجح في تجنب الخسارة في أول 17 مباراة على التوالي في بطولة الدوري، معادلاً بذلك ما حققه الشارقة في نسخة 2018-2019، والجزيرة في 2010-2011، واللافت أن «الملك» و«فخر أبوظبي» توجا باللقب في النسختين.

الشارقة.. ملك التعادلات

عزز فريق الشارقة رقمه القياسي في عدد التعادلات في الموسم الحالي بالوصول إلى التعادل السابع، وذلك بعد تعادله الجديد أمام مضيفه العين 1-1، ويأتي من خلفه كل من عجمان واتحاد كلباء بخمسة تعادلات. يذكر أن «الملك» يحتل المركز الخامس برصيد 28 نقطة، وتلاشت حظوظه في المنافسة على اللقب.

عدم التوفيق يلاحق رادوي

خفت بريق المدرب الروماني ميريل رادوي، الذي كان يعول عليه الكثير ليقدمه مع الجزيرة، بعد تألقه مع البطائح في الدور الأول من المسابقة قبل الانتقال المفاجئ إلى «فخر أبوظبي»، إذ لم يتذوق الفريق تحت قيادته أي انتصار في بطولة الدوري (خسر 3 تعادل 1)، ليدخل الجزيرة تحت قيادته إلى النفق المظلم، بعد أن تجمدت نقاطه عند 21 في المركز الثامن.

مطر.. يبدأ المئوية الثانية

افتتح قائد فريق الوحدة، إسماعيل مطر (41 عاماً)، المئوية الثانية من الأهداف، بعد تسجيله الهدف رقم 101 مع «العنابي» في مرمى شباب الأهلي، ورغم تقدمه في السن، إلا أنه لايزال قادراً على المحافظة على لياقته البدنية وإبداعاته وتمريراته الساحرة، وطريقته الرائعة في هز الشباك.

أزارو يتوهج

حمل المغربي وليد أزارو على عاتقه قيادة فريقه عجمان لتحقيق انتصار ثمين على اتحاد كلباء 4-2، إذ سجل اللاعب جميع الأهداف (سوبر هاتريك)، واللافت أن أزارو وصل إلى الهدف رقم 26 في بطولة الدوري من أصل 48 مباراة فقط، ورغم ذلك لا يحظى اللاعب بالاهتمام الكافي الذي يستحقه.

اتحاد كلباء يدخل دوامة الشك

تعقد موقف فريق اتحاد كلباء بخسارة جديدة تلقاها في الجولة 17 على يد عجمان، وعكست الهزيمة الحالة التي يمر بها الفريق تحديداً منذ بداية الدور الثاني، إذ لم يتذوق طعم الفوز، فخسر أمام الشارقة صفر-2، والبطائح 1-2، وتعادل مع الجزيرة 2-2، قبل أن يخسر أمام عجمان 2-4، ولديه حالياً 14 نقطة فقط في المركز الـ12، بفارق ست نقاط فقط عن الإمارات صاحب المركز الـ13 والموجود في منطقة الهبوط.

أداء متصاعد للنصر

استمر الأداء المتصاعد لفريق النصر، تحت قيادة مدربه الهولندي ألفريد شرودر، وقد وصل «العميد» بانتصاره على حتا إلى النقطة 25 من 17 مباراة، علماً بأن الفريق في الموسم الماضي كله حقق 27 نقطة من 26 مباراة، وأمام «العميد» فرصة كبيرة للمنافسة على المراكز الأربع الأولى، إذ تفصله سبع نقاط فقط عن الوحدة صاحب المركز الرابع.

ثغرات في دفاع العين

ظهر فريق العين خلال مواجهة الشارقة بصورة مختلفة تماماً عن التي قدمها قبل دخول فترة التوقف الدولي، التي حقق فيها نتائج مبهرة، من بينها التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا ونهائي كأس المحترفين، لكن في لقاء الشارقة أول من أمس، كان الفريق يكافح للحصول على الكرة، وظهرت ثغرات عديدة في الخط الخلفي، وهو ما يشكل جرس إنذار حقيقياً أمام الفريق الذي تنتظره مواجهات صعبة، من بينها لقاء الهلال السعودي في البطولة الآسيوية.

للإطلاع على ترتيب الهدافين وصانعو الأهداف، وترتيب الدوري بعد الجولة 17، يرجى الضغط على هذا الرابط.