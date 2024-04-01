شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة ديانج لتدريبات الأهلي بعد جراحة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، فى منتصف أبريل المقبل، بعد انتهاء برنامجه التأهيلي الذى يخضع له عقب إجراء عملية جراحية فى الركبة منذ فبراير الماضي، ويتبقى المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي بعدما قام بتدريبات الجري حول الملعب قبل أن يصبح جاهزا بنسبة 100% للمشاركة في مباريات فريقه.

ويتبقى للمالي آليو ديانج أداء تدريبات الكرة وبعض التدريبات البدنية الخاصة بالمرحلة الأخيرة في برنامج التأهيل قبل أن ينتظم فى التدريبات الجماعية لفريقه في منتصف أبريل أو في النصف الثاني من الشهر المقبل على أقصى تقدير، على أن تكون مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي قبل أن يصبح جاهزا للمشاركة في المباريات.

ويستعد الأهلي لمباراة سيمبا الجمعة المقبل بالقاهرة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.