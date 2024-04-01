شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين جنيه مكافأة بطل الدورى فى الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل الفريق الذى سيتوج بالدورى المصرى هذا الموسم على 5 ملايين جنيه مكافأة من رابطة الأندية المصرية، بينما يحصل كل فريق شارك في المسابقة على مليون جنيه.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المحترفة أن الدوري المصري سينتهي فى 10 أغسطس المقبل، وأن ما حدث لمباريات الجولة السابعة عشرة من الدورى يعتبر تعديلاً فى المواعيد وليس تأجيلاً بسبب أمور خاصة بالبث التليفزيوني.

وفي السياق ذاته، أصدرت رابطة الأندية المحترفة توصيات برفقة اتحاد الكرة بتوعية الأجهزة الطبية للأندية المصرية عن كيفية إنعاش القلب داخل الملعب، كما أوصت الرابطة بضرورة تواجد طبيب بشري داخل كل فريق.

جاء ذلك بعد الأزمة التي تعرض لها أحمد رفعت لاعب فيوتشر مؤخرا، ونقله إلى المستشفى وتوقف القلب لمدة ساعة ونصف الساعة قبل انعاشه.