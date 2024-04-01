شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم وعاشور ومصطفى محمد يقتربون من المشاركة مع المنتخب الأولمبى فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الثلاثى محمد عبد المنعم وإمام عاشور ومصطفى محمد من المشاركة مع منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالى، في أولمبياد باريس 2024.

ويسعى ميكالى لحسم هذا الملف مع اتحاد الكرة والأندية خاصة فيما يتعلق بمصطفى محمد، حيث لابد من موافقة ناديه نانت الفرنسي على المشاركة.

وبدأ البرازيلي روجيريو ميكالي التخطيط للأولمبياد المقبل المقرر إقامته فى شهري يوليو وأغسطس المقبلين، وذلك بالبحث عن وديات قوية يخوضها الفراعنة قبل الحدث العالمي.

ويدرس ميكالي الانتظام في معسكر تحضيري خلال شهر يونيو المقبل مع التوقف الدولي للاستفادة منه في تجهيز اللاعبين على أن يتضمن ذلك مباريات ودية مع فرق عالمية.

وعادت بعثة المنتخب الأولمبي الأربعاء الماضي، بعد نهاية مشواره فى بطولة غرب آسيا، التي احتضنتها السعودية، ورغم الانطلاقة المميزة، بالفوز على الإمارات في المباراة الافتتاحية إلا أنه خسر من السعودية وأستراليا.