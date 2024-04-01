ثلاثي الرعب يقود تشكيل أهلي المتوقع جدة لصدام الاتحاد في الديربي

ياسر رشاد - القاهرة - لا صوت يعلو اليوم فوق صوت ديربي جدة التاريخي، وذلك حين يصطدم فريق الأهلي السعودي مع جاره فريق الاتحاد، في المباراة التي تجمعهما علي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن للمحترفين.

جدير بالذكر أن فريق اتحاد جدة ينصفه تاريخ المواجهات ضد مع غريمه الأهلي، حيث التقى الفريقين في 95 مباراة، كان الفوز من نصيب الاتحاد في 33 مباراة، بينما انتصر الأهلي في 31 لقاء، وخيم التعادل على 31 لقاء.

تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الاتحاد في الديربي

في حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي

خط الدفاع: عبدالباسط هندي ــ ميريح ديميرال – علي مجرشي – سعد بالعبيد

خط الوسط: زياد الجهني ــ رياض محرز ــ علي الأسمري

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو ــ فراس البريكان ــ ألان سانت ماكسيمان



ويتواجد فريق أهلي جدة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، فيما يأتي فريق الاتحاد في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.