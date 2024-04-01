8 مواجهات مصيرية تنتظر ليفربول فى شهر أبريل

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق ليفربول عدد من المباريات المصيرية خلال شهر أبريل الحالي، سواء على صعيد الدوري الإنجليزي أو الدوري الأوروبي.

ويقترب قطار الدوري الإنجليزي من نهايته وتشهد القمة صراعا قويا بين ليفربول وأرسنال ومن خلفهما مانشستر سيتي، وتبحث كتيبة يورجن كلوب عن حلم استعادة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

ويتصدر ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، جمعها من الفوز في 20 مباراة والتعادل في 7 وخسارة لقاءين وتسجيل 67 هدفًا وتلقي 27، ويأتي خلفه أرسنال في الوصافة بفارق نقطتين.

مواعيد مباريات ليفربول فى شهر أبريل

شيفيلد يونايتد – الخميس 4 أبريل

مانشستر يونايتد – الأحد 7 أبريل

أتالانتا – الخميس 11 أبريل

كريستال بالاس – الأحد 14 أبريل

أتالانتا – الخميس 18 أبريل

فولهام – الأحد 21 أبريل

إيفرتون – الأربعاء 24 أبريل

وست هام – السبت 27 أبريل