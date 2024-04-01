زيزو مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية

أصبح أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مهددًا بالغياب عن مباراة فريقه في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية حال تخطى فريق فيوتشر.

وحقق الزمالك الفوز أمس على نظيره فيوتشر بهدفين لهدف، ضمن مباريات الذهاب لربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وحصل أحمد سيد زيزو على إنذار بعد خلعه قميصه في الاحتفال بالهدف الثاني للزمالك، والذي سجله اللاعب من ركلة جزاء.

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وفي حالة حصول نجم الزمالك على إنذار ثان في مباراة فيوتشر القادمة، سيغيب عن مباراة الزمالك في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية حال التأهل.

ويعول مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب على لاعبي الفريق التتويج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، خاصة في ظل المنافسة الصعبة على لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بتراجع الفريق إلى المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك نظيره فيوتشر الأحد القادم في إياب ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.