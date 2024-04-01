8 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة فيوتشر القادمة

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك قبل مواجهة فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وحقق الزمالك الفوز أمس على فريق فيوتشر بهدفين لهدف، ضمن مباريات الذهاب لربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، حيث وضع الفريق قدمًا ونصف في دور نصف النهائي.

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ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك نظيره فيوتشر الأحد القادم في إياب ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويغيب عن نادي الزمالك في مباراة فيوتشر القادمة ثمانية لاغبين وهم..

عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر بسبب عدم القيد الإفريقي، كما يغيب محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي لإصابتهما بالرباط الصليبي.

ويغيب محمد أشرف روقا لإصابته في العضلة الخلفية، كما يغيب إبراهيما نداي لإصابته بمزق في العضلة الخلفية، ويغيب يوسف أوباما بعد إصابته في الفك في مباراة فيوتشر التي لعبت أمس.

ويعول مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب على لاعبي الفريق التتويج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، خاصة في ظل المنافسة الصعبة على لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بتراجع الفريق إلى المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.