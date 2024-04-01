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عرض خرافي لانتقال لامين يامال الي الدوري السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - دخل الاعب الشاب لامين يامال نجم فريق ومنتخب إسبانيا دائرة اهتمامات الدوري السعودي للمحترفين للحصول علي خدماته خلال الفترة المقبلة بمبلغ خرافي.

حيث كشفت صحيفة “topmercato” الفرنسية، أن فريق التفاوضات بصندوق الإستثمار السعودي وضع الموهبة الإسبانية لامين يامال صاحب الـ16 عامًا، وقيمته السوقية 75 مليون يورو (304.1 مليون ريال) ضمن أهدافه.

كما أشارت إلى أن نجوم كلا من الإسباني لوكاس فاسكيز، الإسباني ناتشو فيرنانديز، الكرواتي لوكا مودريتش، والفرنسي فيرلاند ميندي، ضمن اهتمامات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالإضافة إلى الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي.


وشارك لامين يامال خلال الموسم الحالي مع برشلونة في 40 مباراة في جميع المسابقات، وسجل خلالهم 6 أهداف وصنع 7 آخرين.

جدير بالذكر أن أندية الدوري السعودي للمحترفين تسعى إلى التعاقد مع أفضل اللاعبين من الدوريات الخمسة الكبرى خلال الفترة المقبلة استمرارًا لما تم البدء فيه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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