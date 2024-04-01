عرض خرافي لانتقال لامين يامال الي الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - دخل الاعب الشاب لامين يامال نجم فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا دائرة اهتمامات الدوري السعودي للمحترفين للحصول علي خدماته خلال الفترة المقبلة بمبلغ خرافي.

حيث كشفت صحيفة “topmercato” الفرنسية، أن فريق التفاوضات بصندوق الإستثمار السعودي وضع الموهبة الإسبانية لامين يامال صاحب الـ16 عامًا، وقيمته السوقية 75 مليون يورو (304.1 مليون ريال) ضمن أهدافه.

كما أشارت إلى أن نجوم ريال مدريد كلا من الإسباني لوكاس فاسكيز، الإسباني ناتشو فيرنانديز، الكرواتي لوكا مودريتش، والفرنسي فيرلاند ميندي، ضمن اهتمامات السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالإضافة إلى الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي.



وشارك لامين يامال خلال الموسم الحالي مع برشلونة في 40 مباراة في جميع المسابقات، وسجل خلالهم 6 أهداف وصنع 7 آخرين.

جدير بالذكر أن أندية الدوري السعودي للمحترفين تسعى إلى التعاقد مع أفضل اللاعبين من الدوريات الخمسة الكبرى خلال الفترة المقبلة استمرارًا لما تم البدء فيه.