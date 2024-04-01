شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب وصول الأوغندى موتيابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الزمالك وصول اللاعب الأوغندي ترافيس موتيابا، المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، إلى القاهرة، بعدما تأخر وصوله بسبب تجديده لجواز السفر الخاص به.

ويتواصل الجهاز الإداري بالنادي بشكل مستمر مع اللاعب لمتابعة موعد وصوله إلى القاهرة.

وفي سياق آخر، يسعى الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لتجهيز محمد أشرف روقا لاعب الوسط للمباريات المقبلة فى ظل معاناة اللاعب من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية وأبعدته عن المشاركة في مواجهة مودرن فيوتشر فى ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، حيث يرغب الجهاز الفني في تجهيز اللاعب للاعتماد عليه في المواجهات المقبلة.