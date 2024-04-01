شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ رحلة ضم حارس مرمى فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادي الزمالك رحلة البحث عن حارس مرمي مميز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك فى ظل اقتراب رحيل محمد صبحي عن الفريق بنهاية الموسم، خاصة وان تعاقده مع الزمالك سينتهي عقب نهاية الموسم الجاري.

ولم يتم التواصل مع الحارس لتجديد تعاقده، ليبدا الزمالك رحلة البحث عن حارس مرمى جديد لتدعيم المركز فى الموسم المقبل.

ويتواجد أكثر من حارس مرمى على طاولة ادارة الزمالك للمفاضلة بينهم واختيار أفضلهم في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويٌعد محمد بسام حارس مرمي سيراميكا وعبد العزيز البلعوطي حارس إنبي وأحمد الشناوي حارس بيراميدز أبرز المرشحين لتدعيم حراسة مرمي الزمالك فى الموسم الجديد، وان كان الاتجاه الأقوى داخل النادى هو التعاقد مع حارس صغير فى السن بجانب تجديد تعاقد محمد عواد.