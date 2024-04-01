6 مباريات مشتعلة للأهلي في شهر أبريل.. قمة الزمالك الأبرز

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شهرًا حاسمًا من المباريات القوية التي سيخوضها، سواء في بطولة الدوري المصري، أو دوري أبطال أفريقيا.

دخل الأهلي في مرحلة حاسمة من الموسم، حيث بات على بعد خطوة من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونعرض مباريات الأهلي في شهر أبريل كالتالي:



الأهلي يواجه سيمبا يوم الجمعة 5 أبريل في إياب دور ربع نهائي إفريقيا.

الأهلي يواجه إنبي يوم الإثنين 8 أبريل في الدوري وتؤجل في حال صعود الأهلي إلى نصف نهائي إفريقيا.

الأهلي يواجه زد يوم الخميس 11 أبريل في الدوري المصري.

الأهلي يواجه الزمالك الإثنين 15 أبريل في الدوري المصري.

الأهلي يواجه المصري الجمعة 19 أبريل في الدوري وتؤجل في حالة صعود الأهلي إلى نصف نهائي إفريقيا.

الأهلي يواجه سيراميكا الثلاثاء 23 أبريل وتؤجل في حالة صعود الأهلي إلى نصف نهائي إفريقيا.



في سياق متصل فشل مسئولو النادي الأهلي مع الجهات المعنية، لزيادة أعداد الجماهير المقرر لها حضور مباراة سيمبا التنزاني، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.

كان الأهلي حصل على الموافقة الخاصة بحضور 30 ألف مشجع أمام سيمبا التنزاني، إلا أن الحضور الجماهير الكبير في مباراة المنتخب الوطني مع كرواتيا في نهائي البطولة الدولية بالعاصمة الإدارية دفع الأهلي لطلب زيادة أعداد الجماهير.

وأجرى مسؤولو الأهلي اتصالات مكثفة مع العديد من المسئولين في الساعات الماضية في محاولة أخيرة لزيادة أعداد الجماهير، إلا أنها فشلت في النهاية.