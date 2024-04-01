الاهلي ضمن أفضل 10 أندية عربية وصدمة لـ الزمالك

أصدرت شبكة أوبتا المتخصصة في إحصائيات كرة القدم ترتيب أفضل عشرة أندية عربية عن شهر مارس المنقضي، والذي شهد مفاجأة لـ الاهلي وصدمة لـ الزمالك.

وجاء النادي الاهلي في المركز الثالث ضمن أفضل عشر أندية عربية، خلف الهلال والنصر السعوديين أصحاب المركزين الأول والثاني.

وحل الأجمر ثانيا إفريقيًا خلف صن داونز الجنوب إفريقي، والـ157 عالميًا، فيما لم يتواجد الزمالك في تصنيف أفضل عشر أندية عربية، وحل في المركز الـ540 عالميًا.

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وجاء ترتيب أفضل 10 أندية عربية لشهر مارس كالتالي..

1) الهلال السعودي

2)النصر السعودي

3) الاهلي المصري

4) الجيش الملكي

5) الرجاء المغربي

6)اتحاد جدة السعودي

7)الترجي التونسي

8) العين الإماراتي

9)التعاون السعودي

10)مولودية الجزائر

وجاء تصنيف أفضل عشر أندية عالمية كالتالي..

1) مانشستر سيتي الإنجليزي

2) ريال مدريد

3) إنتر ميلان

4) ليفربول

5) أرسنال

6) باريس سان جيرمان

7) بايرن ميونيخ

8) باير ليفركوزن

9) برشلونة

10) بروسيا دورتموند