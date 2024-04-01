حقيقة خوض مباراة الاهلي والزمالك المؤجلة في الدوري بـ السعودية

حدد مسئولو اتحاد الكرة المصري يوم 15 إبريل الجاري، موعدًا لخوض مباراة القمة المؤجلة بين الاهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز.

وكانت مباراة الاهلي والزمالك في الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز، قد تم تأجيلها بسبب مشاركة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية.

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وحقق الاهلي الفوز على سيمبا التنزاني بهدف دون رد، ضمن مباريات الذهاب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما حقق الزمالك الفوز على فيوتشر بهدفين لهدف، ضمن مباريات الذهاب لربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وكانت أنباء قد انتشرت مؤخرًا عن نقل مباراة القمة بين الاهلي والزمالك إلى السعودية بدلًا من القاهرة، على غرار ما حدث من نقل نهائي كأس مصر بين القطبين إلى المملكة العربية السعودية في الثامن من مارس الماضي.

ولم يخطر مسئولو اتحاد الكرة أيًا من قطبي الكرة المصري بشأن نقل مباراة القمة القادمة إلى السعودية، مؤكدين على أن المباراة ستلعب في القاهرة؛ وذلك بسبب ارتباط الفريقين بمباريات في بطولات دوري أبطا إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية.

ويواصل الأحمر استعداداته لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني الجمعة القادمة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يستعد الفريق الأبيض لمواجهة فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية الأحد القادم.