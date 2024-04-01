شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم رمضان صبحي فى مسيرته الكروية قبل أزمة المنشطات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الجدل أثيرت خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تصريحات جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، والتى كشف فيها وجود عينة منشطات إيجابية لـ رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، مؤكدا أن لجنة المنشطات أرسلت خطابا إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم يفيد بايجابية عينة رمضان صبحى.

وكشف مصدر مسئول بنادي بيراميدز- فضل عدم ذكر اسمه - أنه يتم تجهيز رد وتقديمه للجنة التظلمات خلال الأيام القليلة المقبلة حول أزمة عينة رمضان صبحي، ويحق لرمضان صبحي التظلم ضد هذا الخطاب خلال أيام من وصوله لنادي بيراميدز واتحاد الكرة، خاصة أن الخطاب جاء بوجود فساد فى عينة تحليل المنشطات التى أجراها اللاعب منذ ثمانية أشهر وليس بإيجابية التحاليل، كما أن اللاعب أجرى تحليلاً بعد ذلك وظهرت نتيجته سلبية.

وجاءت أبرز أرقام رمضان صبحي خلال مسيرته الكروية كالتالي:

ـ السن: 27 سنة

ـ المركز: جناح أيسر

ـ القيمة التسويقية: 3 ملايين يورو

ـ لعب لـ 4 فرق: بيراميدز ـ الأهلي ـ ستوك سيتي ـ هيدرسفيلد

البطولات

10 ألقاب "جميعها مع الأهلي"

ـ 4 بطولات دوري عام

ـ 3 كؤوس السوبر المصري

ـ دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة

ـ كأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة

ـ كأس أفريقيا مع المنتخب الأولمبي

مع بيراميدز

ـ شارك في: 117 مباراة

ـ سجل: 30 هدفاً

ـ صنع: 22 هدفاً

مع الأهلي

ـ شارك فى: 110 مباريات

ـ سجل: 24 هدفاً

ـ صنع: 21 هدفاً

مع ستوك سيتي

ـ شارك في: 46 مباراة

ـ سجل: 3 أهداف

ـ صنع: 3 أهداف

مع هدرسفيلد

ـ شارك في: 4 مباريات

ـ لم يسجل أو صنع أهدافاً.