شكرا لقرائتكم خبر عن منى عطا الله: أنا ممثل مصر الوحيد فى الأولمبياد حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدت حكم الراية الدولية المصرية منى عطا الله سعادتها البالغة والشديدة لتواجدها في القائمة الدولية للحكام الإناث، للعام الـ 20 على التوالي بعد انضمامها لها فى المرة الأولى عام 2004، أى بعد 6 سنوات فقط من ممارسة مهنة التحكيم النسائي.

وقالت منى عطا الله خلال استضافتها ببرنامج "المدام في المطبخ"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي، "عانيت فى بداية مشواري وطريقي مع التحكيم، وواجهت كثيرا من الصعاب حتى وصلت لهذه المرحلة، خاصة وأن البعض في البداية كان غير متقبل فكرة تواجد حكام إناث".

وتابعت الحكم الدولي المصري، "تحكيم كرة القدم ليس حكرًا على الرجال، واستمراري في القائمة الدولية لمدة 20 عاما كحكم مصرية وحيدة سيسطر في التاريخ، خاصة أنني المحكمة السيدة الوحيدة المصرية التي شاركت في الأولمبياد حتى الآن".